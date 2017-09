Nynější délky života na západě dosáhne ČR nejdřív začátkem 30.let

Nynější délky života v bohatších zemích EU by Česko mohlo dosáhnout nejdříve na začátku 30. let. I když se naděje dožití v ČR od roku 2000 u mužů zvýšila o téměř 4,5 roku a u žen o skoro čtyři roky, přesto Češi a Češky žijí v průměru o několik let méně než lidé ve Francii, Španělsku, Itálii či Skandinávii. Čeští muži se nyní průměrně mohou dožít 76,2 roku a české ženy 82,1 roku. Vyplývá to z projekce obyvatelstva ČR do roku 2100, z výsledků mezinárodního srovnání a z dat Českého statistického úřadu o obyvatelích republiky.

Na 1. října připadá mezinárodní den seniorů. Česká společnost stejně jako obyvatelé jiných vyspělých států stárne. Lidé nad 65 let tvoří nyní asi 18,8 procenta české populace. Podle projekce by to v roce 2030 mohlo být asi 24 procent, v polovině století pak zhruba 32 procent. Nejvyšší by měl být podíl v šedesátých letech, překročit by mohl 34 procent. Do konce století by se pak mohl zhruba o dva procentní body snížit.