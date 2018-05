NSS zamítl stížnost ruského hackera Nikulina, který v ČR nezískal azyl

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Tomu vadilo, že v Česku nedostal azyl. Podle soudu ale nelze žádat o mezinárodní ochranu před vydáním do třetí země - v tomto případě do Spojených států. Azylu se lidé můžou domáhat pouze tehdy, pokud se jejich žádost týká země původu. O vydání Nikulina usilovalo jak Rusko, tak právě Spojené státy, ve kterých mladíkovi hrozí vyšší trest. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán z hnutí ANO nakonec Nikulina vydal do USA. Tam Nikulin čelí obvinění z útoků na sociální sítě.