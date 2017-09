Nových případů HIV za prvních 7 měsíců roku v ČR meziročně ubylo

Počet nových případů nakažení virem HIV v Česku letos za prvních sedm měsíců roku meziročně klesl na 152. Loni zaznamenali lékaři za stejné období 186 nových případů. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl Miroslav Hlavatý, ředitel spolku Red Ribbon zabývajícího se prevencí nemoci AIDS způsobené virem HIV. V předchozích dvou letech zatím meziročně nových případů nákazy přibývalo. Od poloviny 80. let 20. století, kdy se výskyt HIV začal v Česku sledovat, zdravotníci zaznamenali do konce letošního července dohromady 3058 HIV pozitivních lidí. Z toho u 571 lidí propukla nemoc AIDS a 272 nemocných zemřelo.