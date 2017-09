Nový památník v Hodoníně u Kunštátu bude spravovat romské muzeum

Nový památník v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy bude spravovat Muzeum romské kultury. Areál převezme od Národního pedagogického muzea, které pamětní centrum vybudovalo. Schválila to dnes vláda, informoval dnes ČTK tiskový odbor kabinetu. Památník se měl původně otevřít letos v srpnu. Přípravy se ale pozastavily kvůli nejasnostem kolem toho, kdo by měl expozice provozovat a jak by měly vypadat. Kdy bude areál zpřístupněn, zatím není jasné.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny dlouhodobě usiluje o to, aby romská pietní místa spravovaly romské organizace či instituce, které se zaměřují na historii Romů. Počítá s tím i strategie romské integrace. Členové rady přípravy památníku kritizovali. Vadilo jim, že z názvu pamětního místa vypadlo spojení "romský holokaust". Nové centrum má připomínat i internační středisko pro Němce a tábor nucených prací. Rada žádala, aby "ústředním tématem" zůstala romská historie a památník se převedl z pedagogického muzea ministerstva školství na romské muzeum do resortu kultury. Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová předání památníku do správy muzea přivítala.