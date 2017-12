Nový ministr školství Plaga chce řešit finanční revizi inkluze

Nový ministr školství Robert Plaga (ANO) chce řešit finanční revizi inkluze, tedy společného vzdělávání. Nechce, aby náklady na inkluzi zasáhly do zvyšování platů školských pracovníků, řekl při uvádění do funkce. Premiér Andrej Babiš (ANO) na briefingu po uvedení Plagy kritizoval státní příspěvky pro soukromé školy. Stát má podle něj vlastní kapacity pro umístění žáků. Další prioritou bude podle Plagy také financování a podpora sportu a s tím související vznik samostatné agentury pro sport. Podle Babiše by měl řešit rozdělování státních peněz na sport nový vládní zmocněnec.