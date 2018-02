Novela zpomalí růst penzí polovině lidí, nízké porostou víc

Změna ve složení důchodů, kterou chystá Babišova vláda v demisi, zpomalí růst penzí zhruba polovině seniorů a seniorek. Rychleji se ale naopak začnou důchody zvedat těm, kteří mají nižší penze. ČTK to řekla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO). Starobní důchod na konci loňského září pobíralo kolem 2,4 milionu seniorů a seniorek. Podle statistické ročenky polovina starobních důchodců a důchodkyň dostávala v roce 2016 méně než 11.344 korun a polovina měla víc.

Ministerstvo práce připravilo návrh novely, která mění složení penze. Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, by měla od příštího roku odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Odrazí se to ve valorizaci. Model přidávání bude sice stejný jako dosud, částka se ale jinak rozdělí. Víc než dosud poputuje do pevného dílu, méně do zásluhové procentní výměry. Odborníci poukazují na to, že český systém patří k nejsolidárnějším a důchody bohatých a chudých se liší jen málo.