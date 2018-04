Nového šéfa GIBS vybere odborná komise, posoudí jej Sněmovna

Nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů vybere odborná komise. Vláda v demisi vyhlásila otevřené výběrové řízení. 30.duben je zároveň posledním dnem, kdy je v čele inspekce současný šéf Michal Murín. Vláda by tak měla někoho dočasně pověřit vedením úřadu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý pátek řekl, že vybírá ze šesti současných zaměstnanců inspekce.

Dosavadní ředitel GIBS Michal Murín skončil ve funkci k 30.dubnu. V uplynulých týdnech vedl spor s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Inspekce v březnu sdělila, že premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách Babiš Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s Murínem kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření GIBS. Murín skončil kvůli vyčerpání v nemocnici. Odchod do civilu zdůvodnil slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce.