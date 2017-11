NKÚ: Nedostatek peněz v programu záchrany památek zdražuje opravy

Kvůli nedostatku peněz v programu záchrany památek se jejich opravy protahují a prodražují. Za čtyři roky ministerstvo kultury na program vynaložilo 648 milionů korun, pro uspokojení všech žadatelů chybělo v rozpočtu dalších 1,8 miliardy korun. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle kontrolorů programu také chybí měřitelné cíle, aby ministerstvo mohlo vyhodnotit jeho přínos. Ministerstvo kultury nezná dotační program, který by dal peníze všem žadatelům, opravy podle něj mohou prodloužit objevy uměleckých prvků.

Program záchrany architektonického dědictví má financovat opravy hradů, zámků, klášterů nebo paláců. V letech 2013 až 2016 ministerstvo v programu podpořilo 915 akcí na opravu památek. "Ročně ale získala podporu nanejvýš třetina žadatelů," napsal kontrolní úřad. Ministerstvo kultury uvedlo, že by jistě bylo dobré uspokojit všechny žadatele o dotace. "Ovšem o takovém dotačního programu, a to ať již z českých, nebo evropských peněz, jsme ještě neslyšeli...." doplnila mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Opravy někdy trvají i víc než 15 let, protože kvůli nedostatku peněz se projekty rozdělují na dílčí akce, uvedl NKÚ. Rostou tak i vedlejší náklady například na vybavení stavenišť nebo na údržbu památek. "Například u opravy fasády kostela Proměnění Páně na hoře Tábor narostly vedlejší náklady o více než 1,6 milionu korun, což bylo 23 procent z celkových nákladů na opravu v letech 2009 až 2015," uvedl kontrolní úřad.