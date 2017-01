17-01-2017 09:58 | Zdeňka Kuchyňová

Tuzemská výroba osobních aut v loňském roce vzrostla meziročně o osm procent na rekordních 1,344 milionu vozů. Rostli všichni tři tuzemští výrobci. Nejvíce, o 12,5 procenta, zvýšila produkci Škoda Auto. Letos by měl růst výroby pokračovat, i když nižším tempem. Na setkání s novináři to uvedl nový prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škody Bohdan Wojnar. Tuzemské závody Škody Auto loni vyrobily 765.171 aut, nošovická automobilka Hyundai rostla o pět procent na 358.400 vyrobených vozů a kolínská TPCA zvýšila produkci o necelé jedno procento na 220.611 aut. Podle Wojnara se zejména Škoda a Hyundai v minulém roce dostaly na hranici svých stávajících výrobních kapacit. Export českých výrobců aut se loni zvýšil o 8,6 procenta na 1,6 milionu vozidel. Domácí prodej stoupl o čtyři procenta na 104.163 vozů.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nepředloží vládě takzvaný antifosilní zákon, který by měl do budoucna snížit závislost ČR na ropě, zemním plynu a uhlí. Řekl to dnes České televizi. ČTK řekl, že je potřeba dojednat i sociální dopady. Jeho krok na jednání ocenila i tripartita. Brabec vládě navrhne, aby zvážila dopady zákona a dohodla se na případném odložení jeho přípravy ve vládním období. Podmínkou přípravy zákona podle něj bylo to, že nebude ohrožena konkurenceschopnost státu, a tato podmínka podle odborné studie, kterou si ministerstvo nechalo vypracovat, nebyla naplněna, uvedl. Antifosilní zákon má řada evropských zemí, například Belgie, Dánsko, Francie nebo Británie. Česko je závislé na fosilních palivech až z 80 procent.