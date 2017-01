Zprávy Neziskové organizace: Některé země EU ztěžují možnost žádat o azyl

25-01-2017 15:09 | Zdeňka Kuchyňová

Některé země ze středu a východu EU ztěžují uprchlíkům možnost požádat na svém území o azyl. Přístup k ochraně zkomplikovaly zvýšené kontroly, postup policie i výstavba zábran na hranicích. Uvádí to zpráva s názvem Vyhozeni ze dveří, která popisuje přístup běženců k ochraně v Česku, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Bulharsku. Na tiskové konferenci v Praze ji představili zástupci neziskových organizací z několika států. Česká cizinecká policie se ohradila proti tomu, že by ztěžovala či mařila snahu cizinců žádat v ČR o azyl. Označila to za nesmysl. Mluvčí Kateřina Rendlová uvedla, že odepření vstupu je zákonný prostředek. Loni ho policie využila u 369 lidí s padělanými doklady, bez víz či jiných povolení, o azyl nežádali. Nejčastěji to byli lidé z Ázerbájdžánu, Iráku, Ruska a Gruzie, upřesnila Rendlová. Pracovníci české Organizace pro pomoc uprchlíkům sledovali situaci na pražském letišti, v jehož budově je přijímací centrum pro uprchlíky. "Překážky, které jsme viděli, mají dva scénáře. První se týká lidí, kteří přiletí bez platných dokladů, druhé těch, co mají víza a pasy v pořádku," uvedla Franková. Popsala případ mladíka ze Srí Lanky. I když při kontrole stále anglicky opakoval slovo "uprchlík", bez řádných dokumentů skončil v cele a musel se vrátit do vlasti, přestože byl obětí mučení. Jako druhý příklad zmínila případ dvojice jezídů a jejich čtyř dětí. Rodina přijela s platnými vízy, která získala v Irbílu. Byla zadržena. Personál ji chtěl vrátit zpět. Organizace žádají zavedení monitoringu postupu na hranicích.

Obce s dluhy mají nový zákon za zbytečný, splácejí prý bez potíží 25-01-2017 14:48 | Zdeňka Kuchyňová Nový zákon o rozpočtové odpovědnosti považují starostové zadlužených obcí za zbytečný, někteří ho označují za nesmysl a vměšování centrální moci do věcí samosprávy. Se splácením dluhů prý většinou nemají problémy a splátky obecní rozpočet nezatěžují. Obce se zadlužily například kvůli výstavbě kanalizace, čistírny odpadní vod, nových bytů nebo opravám silnic, zjistila ČTK.



U 502 obcí či měst z 6248 v ČR převyšoval jejich dluh ke konci roku 2015 průměr jejich příjmů za poslední čtyři roky o více než 60 procent. To je hranice stanovená novým zákonem. V případě překročení tohoto limitu má obec dluh podle nastavených pravidel snižovat, jinak jí hrozí krácení podílu na sdílených daní. Starostové ale často zdůrazňují, že vysoký poměr dluhu k průměru příjmů neznamená nezdravé hospodaření. Poukazují také na to, že pokud by obce nehospodařily zodpovědně, nezískaly by úvěry u bank. Někteří míní, že by bylo hloupé nevyužít při investování současných nízkých úroků. S parametry zákona, který v pondělí podepsal prezident republiky, řada z nich nesouhlasí.

Zákony o soudních tlumočnících a znalcích posílá vláda poslancům 25-01-2017 14:45 | Zdeňka Kuchyňová Činnost soudních tlumočníků a překladatelů bude mít nová, podle ministerstva spravedlnosti přísnější pravidla. Vláda návrh nového zákona schválila, čeká ho stejně jako druhou schválenou předlohu resortu - zákon o soudních znalcích - projednání Sněmovnou. Obě normy označil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) za priority kabinetu. Zákon o tlumočnících a překladatelích stanoví přísnější a jasně daná kritéria pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění, zvyšuje také odměny za odvedenou práci. Účinný by měl být od 1. ledna 2018 stejně jako zákon o soudních znalcích. Ten zavádí pro nové uchazeče vstupní odborné zkoušky, u stávajících znalců chce přezkoumávat jejich posudky. Aktuální návrh počítá s tím, že jmenování nových znalců už nebude záležet na vůli předsedů krajských soudů. Každému zájemci o tuto práci vznikne právní nárok na jmenování, pokud složí vstupní zkoušku před odbornou komisí.

Vláda schválila koncepci zlepšující nákladní dopravu v Česku 25-01-2017 14:42 | Zdeňka Kuchyňová Vláda schválila koncepci nákladní dopravy pro roky 2017 až 2023. Ta má vyřešit problémy s nedostatečnou kapacitou železnic a nedokončenou dálniční sítí v Česku. ČTK to řekl Tomáš Neřold, mluvčí ministerstva dopravy. Dokument rovněž stanoví železniční i silniční dopravní stavby, jejichž vznik je třeba v uvedeném období zajistit. Nákladní vlaky mají problém se vejít zejména na trať mezi Prahou, Českou Třebovou a Ostravou, kde si v osobní dopravě konkuruje trojice železničních společností. To podle ministerstva dopravy vede k tomu, že dopravci vypravují větší počet kratších vlaků a pro nákladní dopravu na této páteřní lince nezbývá ve dne mnoho volných termínů.

Muchova epopej poletí do Tokia třemi lety, první odletí 11. února 25-01-2017 12:48 | Zdeňka Kuchyňová Muchova Slovanská epopej poletí do Japonska třemi letadly. První plátna Prahu opustí 11. února. Následovat budou další dva lety 15. a 17. února. V rozhovoru s ČTK to řekl radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL). Slavnostní vernisáž se v tokijském muzeu uskuteční 7. března. Výstava potrvá tři měsíce. Zda bude poté rozměrné dílo pokračovat v asijském turné, není jasné. Třemi spoji poletí epopej z bezpečnostních důvodů. Podobně cenná díla kvůli riziku leteckého neštěstí nikdy necestují jediným spojem.

Premiér Sobotka chce jistotu, že změny v kyberbezpečnosti neohrozí svobodu občanů 25-01-2017 12:44 | Zdeňka Kuchyňová Vládní koalice musí mít podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jistotu, že zvažované rozšíření pravomocí Vojenského zpravodajství v oblasti kybernetické bezpečnosti příliš nezasáhne do svobod občanů. Podle vládní novely, kterou projednává Sněmovna, by mohli zpravodajci umisťovat aktivní prostředky kybernetické obrany do internetových sítí. Návrh kritizují někteří poslanci, uvedl Sobotka. Ohradilo se proti němu také Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).



Zajištění kybernetické obrany Česka není nyní v zákonech ošetřeno. Norma proto nově přisuzuje odpovědnost za kybernetickou obranu Česka armádní tajné službě. Předpokládá, že v případě krajní situace by zpravodajci mohli přistoupit i ke kybernetickému protiútoku. V poslední době podle Sobotky přibývá opatření, která směřují ke kontrole. "A já myslím, že bychom to neměli přehánět, potřebujeme jistotu, že tyto pravomoci ze strany Vojenského zpravodajství nebudou zneužity," řekl. Není si také jist, zda by mělo být oprávnění sledovat data na internetu tak široké.

Počet aut na českých silnicích loni stoupl na 5,4 milionu 25-01-2017 12:38 | Zdeňka Kuchyňová Počet osobních aut na českých silnicích se na konci loňského roku meziročně zvýšil o téměř 210.000 na 5,37 milionu. Průměrné stáří vozového parku stouplo o 0,2 roku na 14,5 roku. Vyplývá to ze statistiky Svazu dovozců automobilů. "Je nutno konstatovat, že i přes růst prodejů nových vozidel podíly osobních automobilů ve věku nad deset let od roku 2007 trvale rostou. Stále tak nedochází k žádoucí obměně, ale pouze ke zvyšování vozového parku osobních automobilů," uvedl analytik Antonín Šípek. Nejrozšířenější značkou je Škoda s 1,82 milionu registrovaných vozů, což představuje třetinový podíl.

Průměrná cena nových bytů v Praze loni vzrostla téměř o pětinu 25-01-2017 12:32 | Zdeňka Kuchyňová Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze loni meziročně vzrostla o 19,5 procenta na 71.567 korun za metr čtvereční. Vyplývá to ze společných statistik developerských firem Trigemy, Skanska Reality a Central Group. "Developeři nejsou schopni v důsledku pomalého povolování do nabídky doplňovat nové byty, což tlačí ceny nahoru. Výsledkem je, že se nové bydlení v Praze postupně stává dostupné jen pro velmi úzkou skupinu lidí. Předpokládáme, že letos ceny porostou minimálně o pět procent," uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

Počasí 25-01-2017 10:02 | Zdeňka Kuchyňová Zataženo nízkou oblačností, ojediněle, na severu a severovýchodě místy slabé sněžení. Nejvyšší teploty -4 až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.