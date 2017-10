Nezaměstnaných je nejméně za 19 let, ceny rostou nejvíc za 5 let

Nezaměstnaných je v Česku nejméně za 19 let. O práci se v září ucházelo 284.915 lidí a nezaměstnanost klesla na 3,8 procenta. Podle analytiků se trh práce začíná přehřívat a povede to k tlaku na růst mezd a poté i na růst cen. Spotřebitelské ceny přitom v září rostly meziročně nejrychleji za posledních pět let, vzhůru je ženou potraviny v čele s máslem. Ukázala to data Úřadu práce ČR a Českého statistického úřadu. Další statistická čísla upozornila na srpnové zrychlení růstu průmyslu i stavebnictví, přičemž hlavní zásluhu na růstu průmyslu tentokrát neměly automobilky, ale energetika. Pracovní trh v září ožil, skončily dovolené a firmy opět rozjely naplno výrobu. Sezonní práce nadále pokračovaly a zároveň doznívala turistická sezona.

Analytici po datech o inflaci počítají s tím, že bankovní rada České národní banky v listopadu zvýší úrokové sazby. Vzhledem k očekávanému setrvání inflace nad dvěma procenty v příštím roce pak očekávají i několikeré zvýšení sazeb. Průmysl se po červencových dovolených rozjel naplno a v srpnu zrychlil meziroční růst na 5,8 procenta po červencových 3,3 procenta. V srpnu se dařilo také stavební výrobě, která zrychlila meziroční růst na 1,9 procenta z červencových 1,8 procenta. K růstu pomohlo pozemní stavitelství. Podle hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka se pořád nedaří ve větší míře rozjet čerpání peněz z evropských fondů.