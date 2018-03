Nezaměstnanost v Česku v únoru opět klesla

V Česku bylo za uplynulý měsíc bez práce přes 280 tisíc lidí. To je za únor nejméně od roku 1997. Vyplývá to z údajů Úřadu práce. Z lednových 3,9 procenta nezaměstnanost v únoru klesla na 3,7. Zároveň přibylo volných pracovních míst. Řada nezaměstnaných podle úřadu najde uplatnění díky sezonním pracím, a to hlavně ve stavebnictví, gastronomii, zemědělství nebo cestovním ruchu. Nezaměstnanost podle údajů Úřadu práce meziročně stále klesá - v loňském únoru byla na 5,1 procenta.

Nejméně lidí bez práce bylo v Praze, nezaměstnanost tam dosáhla 2,3 procenta. Naopak nejvíc nezaměstnaných měl Moravskoslezský kraj s 5,6 procenta.