Nevidomí se dostanou k autorským dílům v jim přístupném formátu

Zrakově postižení lidé se asi dostanou v jim přístupných formátech k literatuře, časopisům a notovým záznamům, na které se vztahují autorská práva. Tyto výjimky z autorského zákona má v souladu s požadavky EU přinést vládní novela autorského zákona, kterou v prvním kolem projednávání podpořila Sněmovna. Před dalším schvalováním normu posoudí sněmovní kulturní výbor. Pokud bude novela schválena, lidé se zrakovým hendikepem včetně nevidomých by měli v budoucnu mít přístup k uvedeným dílům na jakémkoli nosiči. Novela také umožní takové kopie převážet přes hranice, a to nejen v Evropské unii, ale po celém světě. Na změně na úrovni EU se evropští zákonodárci shodli loni v září. Jednotlivé unijní země by měly novinku zavést do svého legislativního rámce do poloviny letošního října.