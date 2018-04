Několik dozorců vyšetřuje GIBS kvůli půjčování telefonu Fajádovi

Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje tři dozorce pankrácké věznice, kteří údajně půjčovali Libanonci Alímu Fajádovi ve vazbě telefon. Napsal to server Neovlivní.cz. Informaci Českému rozhlasu potvrdil taky mluvčí GIBS Ivo Mitáček. Vězeňská služba se do konce vyšetřování nechtěla k případu vyjadřovat. Fajád z vězení podle policistů telefonoval do Libanonu a taky do Spojených států.

Obchodníka a spolupracovníka libanonské rozvědky vláda v roce 2016 vyměnila za pětici Čechů unesených v Libanonu. Policie Fajáda zatkla v roce 2014 na základě zatykače, který vydaly Spojené státy. Tamní justice ho podezírala z napojení na obchod se zbraněmi.