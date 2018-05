Nejvyšší soud rozhodl v kauze údajného článku Ferdinanda Peroutky

Nejvyšší soud rozhodl ve sporu kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana o spisovateli Ferdinandu Peroutkovi. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Aleš Pavel s tím, že rozhodnutí zveřejní do 7. června. Chce počkat, až do dostanou jak Hrad, tak Peroutkova vnučka Terezie Kaslová.

Obě strany se na Nejvyšší soud obrátily s dovoláním. Nesouhlasily s rozsudkem, podle kterého se měla Kancelář prezidenta republiky za Zemanův výrok částečně omluvit. Kaslová se domáhala omluvy za to, že prezident označil Peroutku za autora článku s názvem "Hitler je gentleman" v předválečném časopise Přítomnost. Článek se ale nepodařilo nalézt.