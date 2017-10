Největšími znečišťovateli jsou chemička Spolana a elektrárny

Životní prostředí v roce 2016 nejvíce znečišťovaly neratovická chemička Spolana a severočeské tepelné elektrárny. Spolana vypouští nejvíce rakovinotvorných látek třetí rok po sobě, a to přesto, že jejich emise výrazně snížila. Naopak největší zhoršení meziročně nastalo u přibyslavské společnosti ACO Industries, což je společnost na výrobu polymerbetonu. Tento provoz na Vysočině může za to, že Vysočina se dostala do čtveřice krajů, které mají nejvíc velkých znečišťovatelů. Jsou to ještě Moravskoslezský, Ústecký a Středočeský kraj. Vyplývá to z žebříčku, který zveřejnila ekologická organizace Arnika a který čerpá data z Integrovaného registru znečišťování. "Spolana je jedinou společností v Česku, která v daném rozsahu používá trichloretylen při výrobě kaprolaktamu a také je jeho jediným výrobcem, takže je přirozené, že se s ohledem na použitou metodiku v žebříčku objevujeme opakovaně," uvedl Pavel Kaidl, mluvčí Unipetrolu, kterému Spolana patří. Za uplynulý rok společnost podle mluvčího hodnoty emitovaných látek meziročně snížila o více než deset procent.