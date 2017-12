Nejstarší otužilecký závod v Česku přilákal rekordních 369 plavců

Rekordních 369 plavců, o tři více než loni, soutěžilo v centru Prahy v 71. ročníku memoriálu Alfreda Nikodéma, nejstaršího otužileckého závodu v Česku. Z mostu Legií a Masarykova nábřeží závod sledovaly stovky diváků. Stejně jako loni zvítězila nejmladší česká přemožitelka kanálu La Manche Lenka Štěrbová, na druhém místě skončil opět Rostislav Vítek. Teplota vody ve Vltavě dosahovala 4,5 stupně, na vzduchu byl jeden stupeň pod nulou. Vedle českých a slovenských otužilců závodili i plavci z Polska, Belgie, Británie, Argentiny, Ruska, Rakouska a také jeden původem z Angoly. Nejstarší otužilecký závod je pojmenován po pražském zlatníkovi, který zpopularizoval sportovní otužování v tehdejším Československu. První vánoční vystoupení otužilců na Vltavě se konalo ještě pod jeho vedením v roce 1923.

Ve vodě s teplotou tři stupně Celsia se vykoupala skupinka otužilců ze Vsetínska. Ponořili se do vodní nádrže Na Stanoch v Novém Hrozenkově. Nejdříve si však museli v ledu motorovou pilou vyřezat velký otvor, led rozbíjeli hráběmi i vahou vlastního těla. Od koupání je to však neodradilo, do vody navíc vstoupili s vánočními čepicemi na hlavě či v retro plavkách. Na Dyji v Břeclavi závodilo na různých tratích 47 otužilců. Na trati dlouhé jeden kilometr se utkalo 19 závodníků s ploutvemi a neoprenem, zbylí účastníci soutěžili na kratších tratích v plavkách. Přihlíželo asi 1500 diváků.