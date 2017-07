Nejoblíbenější příchutí zmrzliny v Česku je vanilková, nejraději ji má 30 procent Čechů. Na druhém místě se drží čokoládová, kterou preferuje čtvrtina lidí, a třetí je pistáciová, která vede převážně mezi muži, u žen je to jahodová. Vyplynulo to z průzkumu řetězce Albert. Nejvíce zmrzliny se prodá v Libereckém kraji, kde si ji koupí víckrát týdně 70 procent lidí. Naopak v Pardubickém kraji je to 36 procent. Jedno procento Čechů zmrzlinu konzumuje jen výjimečně. Češi zkonzumují zhruba 3,2 litru na osobu a rok.