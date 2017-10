Nejchytřejším městem se stal v soutěži Chytrá radnice Kolín

Nejchytřejším tuzemským městem je Kolín. Zvítězil v prvním ročníku soutěže Chytrá radnice, kterou pořádal úřad vlády. Následují Praha a Kněžice na Jihlavsku. Dvě prvenství v dílčích kategoriích získala Ostrava. ČTK to oznámili organizátoři akce. Celkové prvenství Kolín získal například díky mobilní aplikaci pro chytré parkování, která upozorní na konec předplacené doby stání a umožní ji prodloužit. V Kolíně také děti mohou prostřednictvím chytré klíčenky například platit za obědy, kupovat si lístek do kina nebo platit za dopravu do školy. Kolín získal rovněž první místo v kategorii Životní prostředí.