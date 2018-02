Nedvěd bere rozlučkový víkend jako příběh z Hollywoodu

Bývalý hokejový útočník Petr Nedvěd si čtyři roky po skončení kariéry užije o víkendu velkolepou rozlučku. Nejdříve v sobotu nastoupí za prvoligové Benátky nad Jizerou v liberecké hale proti Kladnu, za které poprvé po návratu z Calgary bude hrát Jaromír Jágr. O den později se šestačtyřicetiletý Nedvěd dočká pocty před extraligovým duelem Liberce se Spartou, kdy ke stropu Home Credit Areny vystoupá jeho dres s číslem 93. "Je to takový příběh z hokejového Hollywoodu. V neděli vyvěsí můj dres, v sobotu si zahraju za Benátky proti Jardovi Jágrovi. Na jednu stranu jsem nad tím přemýšlel, protože jsem byl naposledy na bruslích v září a mám docela manko. Ale euforie z takového parádního posledního zápasu je mnohem silnější," řekl Nedvěd v rozhovoru pro web libereckých Bílých Tygrů. Hrát se bude před plnou arénou pro 7500 diváků. Benátky přitom mají na domácí zápasy průměr 276 diváků. "Je super, že si kluci před takovou diváckou kulisou zahrají. Někteří z nich třeba budou brzy v podobné atmosféře hrát pravidelně, bude to pro ně velká škola. Myslím si, že to pro ně bude speciální zápas. Bude tu určitě parádní atmosféra, máme se na co těšit," řekl Nedvěd.

Těší se i na nedělní ceremoniál. "Na jednu stranu je to obrovská pocta, moc si toho vážím. Ale zároveň mi to opět připomíná realitu, že už zkrátka profesionální hokej hrát nebudu. Jsem s tím naprosto smířený, tak to je. Bude to takové hořkosladké," podotkl útočník, který v NHL za Vancouver, St. Louis, Pittsburgh, New York Rangers, Phoenix, Philadelphii a Edmonton sehrál 982 utkání a nasbíral 717 bodů.