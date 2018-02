Nebe nad Prahou budou v březnu brázdit horkovzdušné balony

Nebe nad Prahou bude v březnu brázdit dvacet horkovzdušných balonů. Jejich vzlet je naplánován na první sobotu v měsíci, vzhledem k tomu, že vše ale záleží na povětrnostních podmínkách, může balonová formace vystoupat do vzduchu i v některou z dalších březnových sobot. Organizátor, Český balonový svaz, chce akcí upozornit na dosavadní úspěchy českého balonového létání a zároveň vybrat peníze pro Dětské centrum paprsek, které se stará o postižené děti. Posádky balonů budou startovat z Letné nebo ze Strahova a jejich let by měl být pozorovatelný i v historickém centru metropole. Balonový svaz by současně rád založil v Česku obdobnou tradici jako v Británii, kde se bude letos konat čtvrtý ročník londýnské balonové regaty, při které se nad metropoli vznese několik desítek balonů.