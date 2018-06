Návštěvníci Noci s Metodějem ochutnávali středověkou kuchyni

Typická jídla středověké kuchyně ochutnávali návštěvníci Noci s Metodějem v Uherském Hradišti. Z pokrmů, které byly servírovány na dvorech šlechty, mohli vyzkoušet paštiku s brusinkami a bílým vínem nebo medové koláčky. Naopak z jídel podávaných v chudých rodinách pro ně byl přichystán jáhlový nákyp a obilné placky s pomazánkami. Lidé ve středověku jedli mnohem častěji kombinaci sladkého a slaného než dnes, řekla ČTK Barbora Fucimanová, která většinu pokrmů připravovala.

"Chudí měli převážně kaše a potom polévky. Ale to měli třeba polévku, která se v tom domě vařila neustále. To byla taková nekonečná polévka. Měli prostě kotlík s polévkou, házeli do toho různé přísady, dolévali vodu a pořád dokolečka. Maso měli jen občas," uvedla Fucimanová. Pro kuchyni vyšších společenských vrstev byla podle ní naopak příznačná mnohem častější konzumace masa, ryb nebo sladkých pokrmů. "Bylo to rozmanité. Dělal se marcipán z růžové vody, různé druhy paštiček, maso se přelévalo omáčkami, například z ovoce," řekla Fucimanová, která působí v olomouckém historickém spolku Cognita Ludos.