Navrhované rozdělení míst ve sněmovních výborech budí rozepře

Představitelé čtyř sněmovních stran ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN volají po tom, aby měla v důležitých výborech zastoupení všechna uskupení, která uspěla ve volbách. Na společné schůzce svolané Piráty se navíc shodli na tom, že sněmovní komise pro dohled nad bezpečnostními složkami by měla řídit opozice. Vítězné hnutí ANO ovšem vzkázalo, že navrhované rozdělení míst ve výborech mezi strany vychází z jednacího řádu. Nesouhlasí s tvrzeními, že by jiná uskupení "válcovalo". V některých výborech by podle návrhu neměli zastoupení hlavně Starostové. Předseda jejich frakce Jan Farský zmínil bezpečnostní a školský výbor a výbor pro veřejnou správu. V mandátovém a imunitním výboru by podle Farského nebyla zastoupena ani TOP 09. "Zatím to vypadá tak, že se opozice úplně ignoruje, případně zašlapává do země," řekl. Starostové přednesli tyto námitky na jednání s představiteli ANO.