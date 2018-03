Návrh zmírnění protikuřáckého zákona posoudí Babišova vláda

Možnost zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních a na sportovištích včetně hal posoudí ve středu kabinet v demisi Andreje Babiše (ANO). Vládní legislativci doporučili, aby k poslaneckému návrhu na zmírnění takzvaného protikuřáckého zákona zaujala záporný postoj. O předloze rozhodnou zákonodárci. Novela, za níž stojí poslanec ODS Marek Benda, předpokládá ještě větší úlevu z úplného zákazu kouření pro menší hospody nebo bary. Na zařízení s plochou do 80 metrů čtverečních, v nichž se nepodává jídlo, by se restrikce nevztahovala. Provozovatelé by se tedy mohli rozhodnout, zda bude jejich podnik kuřácký, nebo nekuřácký. Navrhované změny jdou podle podkladů pro ministry proti ochraně zdraví před účinky tabákového kouře.