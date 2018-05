Návrh snížit pojistné u kratších úvazků vláda neodmítla

Vláda se dnes postavila neutrálně k novele poslanců TOP 09 a STAN, podle níž by měl být u zaměstnanců zrušen minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. Novela se týká těch, jejichž skutečný výdělek na zkrácený úvazek činí méně než 12.200 korun. Bez ohledu na názor vlády, o kterém informoval tiskový odbor kabinetu, nyní návrh projednají zákonodárci. Ministerstva financí a zdravotnictví požadovala novelu zamítnout. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) před jednáním novinářům řekl, že by novela znamenala ročně až miliardový výpadek příjmů. Problém vidí také v tom, že by úlevu mohli zneužívat například cizinci k takřka bezplatnému přístupu ke zdravotním službám tak, že by si domluvili nějaký minimální úvazek a pak čerpali neomezeně pojištění.

Novela má zrušit minimální vyměřovací základ jen u zaměstnanců, ponechala by jej u osob samostatně výdělečně činných i u lidí bez zdanitelných příjmů. Navrhovanou změnou by se podle tvůrců předlohy rozšířily možnosti zaměstnávání na zkrácený pracovní úvazek. Více by jej podle nich využívali matky malých dětí a lidé, kteří se starají o stárnoucí příbuzné. Zároveň by to zamezilo obcházení zákona sjednáváním dohod o provedení práce, tvrdí autoři novely.