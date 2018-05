Ministerstvo zdravotnictví už má hotový návrh novely zákona o léčivech - ta zavádí hlavně lékový záznam pacienta. S jeho sdílením mezi lékaři a lékárníky bude podle zákona automaticky souhlasit každý - kdokoli ale bude moci vyjádřit nesouhlas. Pak do jeho lékového záznamu nebude mít přístup nikdo jiný. Návrh teď mají k dispozici další resorty a lékařské organizace, aby k němu vyjádřily své připomínky. Do konce června by měla novelu schvalovat vláda, pak zamíří do Snmovny a Senátu.