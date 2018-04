Návrh náhradního výživného vláda nepodpoří, slibuje ale řešení

Vláda v demisi nepodpoří návrh komunistů na zavedení náhradního výživného, zálohované výživné ale kabinet chce řešit. Bude jednou z priorit budoucí vlády, řekl vicepremiér v demisi Richard Brabec (ANO) po jednání kabinetu. Téma je podle něj součástí vyjednávání hnutí ANO o nové vládě, ve které se chce strana opřít o ČSSD a KSČM. Řešení tíživé sociální situace zejména žen po rozvodu musí být podle Brabce komplexní. Podle vládních legislativců by náhradní výživné na děti, jak je navrhla KSČM, způsobilo nerovnost rodin v tíživé sociální situaci. Náhradní výživné by za neplatiče alimentů poskytoval podle předlohy stát. Rozpočtové náklady by činily v prvním roce podle odhadů předkladatelů asi miliardu korun, následně by se snižovaly.