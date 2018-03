Našly se filmové materiály z procesu se Slánským

Několik desítek kilometrů filmových materiálů z politických procesů z roku 1952 se našlo ve zkrachovalé továrně ve středních Čechách. ČTK to řekl Michal Bregant, ředitel Národního filmového archivu (NFA), který záznamy převzal a bude je chtít zpřístupnit. Základní identifikace dokumentů ukazuje, že jde o záznam procesu s Rudolfem Slánským. O existenci tohoto materiálu se spekulovalo celá desetiletí. Ve staré výrobní hale zkrachovalé fabriky ve Středočeském kraji insolvenční správce objevil 14 kovových a šest dřevěných skladových beden s filmovým materiálem. Do továrny se krabice dostaly pravděpodobně záhy po revoluci v roce 1989 a zůstaly v ní ukryté 29 let, uvedl Bregant.