Zprávy NASA za astronomický snímek dne popáté vybrala fotografii z Česka

23-12-2016 14:02 | Zdeňka Kuchyňová

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval jako astronomický snímek dne fotografii českého autora Petra Horálka s názvem Kdysi dávno za zimního slunovratu. Za dvacet let, kdy NASA snímky dne zveřejňuje, je to pátá fotografie z Česka. ČTK to sdělil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Na Horálkově panoramatické fotografii stojí autor na břehu Sečské přehrady a vyhlíží směrem nad obzor k planetě Venuši, která je letos v zimě nejlépe vidět nad jihozápadem jako večernice. Vidět je také Mléčná dráha a jasné světelné sloupy, které se vytvořily na padajících ledových krystalcích v mrazivém vzduchu. "Celá kompozice připomíná Malého prince od Antoina de Saint-Exupéryho, což byl také autorův záměr," uvedl Suchan.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Babiš připustil,že se kvůli zákonu o střetu zájmů zbaví Agrofertu 23-12-2016 15:45 | Zdeňka Kuchyňová Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Novinky.cz připustil, že se zbaví firmy Agrofert, pokud Sněmovna v lednu přehlasuje veto prezidenta Miloše Zemana a začne platit novela zákona o střetu zájmů. Stejně jako Zeman považuje zákon za protiústavní, ale zopakoval, že mu vyhoví, pokud se stane účinným.

Vypršela lhůta pro vrácení skupiny Iráčanů do Česka 23-12-2016 15:12 | Zdeňka Kuchyňová Skupina Iráčanů, která na jaře odešla z České republiky do Německa, se už do Česka nevrátí. Vypršela lhůta pro jejich možné vrácení. V Německu se nejspíš budou ucházet o azyl. Skupina 25 iráckých křesťanů, kterou do České republiky v rámci zvláštního programu přivezl Nadační fond Generace 21, do Německa odešla začátkem dubna. Pět z nich má ve spolkové republice rodinu, a tak směli zůstat. Zbylých 20 Iráčanů se z rozhodnutí německých úřadů mělo vrátit do Česka, které bylo za jejich azylové řízení zodpovědné. Sedmnáct z nich ale v červenci dostalo církevní azyl od Evangelické jednoty bratrské v saské obci Herrnhut. Tři zbývající se německé úřady pokusily vyhostit, ale nenašly je. Odjezd skupiny Iráčanů měl v České republice vážné dopady na celý projekt přesídlování běženců z míst postižených válkou. Program na přesídlování křesťanských uprchlíků byl nejprve pozastaven a později vláda rozhodla, že nebude pokračovat.

Krásné prožití Vánoc! 23-12-2016 14:38 | Zdeňka Kuchyňová Česká redakce Radia Praha vám přeje krásné vánoční svátky. Další newsletter dostanete 26. 12. 2016.

Dodávky antidepresiv na český trh se od 2000 téměř ztrojnásobily 23-12-2016 14:26 | Zdeňka Kuchyňová Dodávky antidepresiv na tuzemský trh se od roku 2000 téměř ztrojnásobily. Vyplývá to z dat, které ČTK poskytl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle odborníků to souvisí s tím, že lidé více vyhledávají pomoc psychiatrů. Vliv mají také snižující se dodávky léků na úzkostné stavy. Část pacientů, která v minulosti užívala léky na úzkosti, je dnes léčena antidepresivy. Podle místopředsedy České psychiatrické společností Martina Hollého by bylo možné snížit počet pacientů léčených antidepresivy, pokud by v Česku byla dostupnější psychoterapeutická péče.

ČR je na prahu epidemie chřipky, nemocnice mohou omezit návštěvy 23-12-2016 14:03 | Zdeňka Kuchyňová Česká republika je na prahu epidemie chřipky. Nejvíce zasaženy jsou Olomoucký a Moravskoslezský kraj, kde je hlášeno víc než 1700 nemocných na 100.000 obyvatel. Některé nemocnice mohou dočasně omezovat návštěvy. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. Počet případů chřipky typu A/H3 výrazně stoupl v posledních dvou týdnech. "Veškeré izolované kmeny (chřipky) jsou ty, proti kterým se letos očkovalo a proti nimž je tedy vakcína účinná," uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

NASA za astronomický snímek dne popáté vybrala fotografii z Česka 23-12-2016 14:02 | Zdeňka Kuchyňová Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval jako astronomický snímek dne fotografii českého autora Petra Horálka s názvem Kdysi dávno za zimního slunovratu. Za dvacet let, kdy NASA snímky dne zveřejňuje, je to pátá fotografie z Česka. ČTK to sdělil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Na Horálkově panoramatické fotografii stojí autor na břehu Sečské přehrady a vyhlíží směrem nad obzor k planetě Venuši, která je letos v zimě nejlépe vidět nad jihozápadem jako večernice. Vidět je také Mléčná dráha a jasné světelné sloupy, které se vytvořily na padajících ledových krystalcích v mrazivém vzduchu. "Celá kompozice připomíná Malého prince od Antoina de Saint-Exupéryho, což byl také autorův záměr," uvedl Suchan.

CEFC zaplatila za Florentinum a stala se jeho majitelem 23-12-2016 12:26 | Zdeňka Kuchyňová Čínská skupina China Energy Company Limited (CEFC) uhradila plnou kupní cenu za pražské Florentinum a stala se jeho majitelem. Florentinum je moderní administrativní palác s obchodní pasáží, nádvořím a zahradou. Do provozu bylo uvedeno koncem roku 2013. Administrativní komplex v centru Prahy prodala CEFC investiční skupina Penta. Podle dřívějších informací ČTK jde o 283 milionů eur, což je v přepočtu 7,7 miliardy korun. Smlouvu o koupi společnosti uzavřely začátkem listopadu, antimonopolní úřad prodej schválil začátkem prosince.

Kostely zvou od Štědrého dne k návštěvě betlémů 23-12-2016 11:31 | Zdeňka Kuchyňová Přes tři desítky betlémů si mohou prohlédnout lidé v pražských kostelích. Přístupné budou od Štědrého dne po celou vánoční dobu. Aby procházka po křesťanských chrámech, kde jsou vystaveny jesličky, byla působivější, vydalo pražské arcibiskupství průvodce po betlémech. Betlémy mají různou historii. Některé jsou vyrobeny na zakázku, jiné jsou dílem amatérské práce několika generací jedné rodiny. Postavičky betlémů často odrážejí obyčeje regionu, odkud pocházejí. V pražském Klementinu se již od konce listopadu koná výstava historických betlémů. Na návštěvníky čekají exponáty vzniklé v období od baroka do konce druhé světové války. Kromě klasických dřevěných a papírových betlémů jsou k vidění exponáty vyrobené z vosku, cukru nebo směsi sádry a dřevěných pilin.

Úřady nebudou plošně zkoumat, čím lidé topí, rozhodnou podněty 23-12-2016 11:28 | Zdeňka Kuchyňová Po celém Česku se města a obce s rozšířenou působností připravují na kontroly domácích topenišť. Z krajské ankety ČTK vyplývá, že plošné kontroly radnice neplánují. Od Nového roku začne platit novela zákona o ochraně ovzduší, která umožní úřadům kontrolovat, čím lidé topí. Tam, kde je velké znečištění, například v Moravskoslezském kraji, vyrazí úředníci do problémových míst už v lednu, jinde spíše počkají na podněty od občanů. Místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal odhaduje, že reálně začnou kontroly příští rok na podzim, řekl ČTK. Pravicová opozice (TOP 09 a ODS) chce novelu zákona napadnout u Ústavního soudu. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek za základní problém považuje narušení domovní svobody a soukromí. Moderní technologie mohou podle Kalouska poskytnout jiné způsoby detekce a měření než někomu vniknout do domu.



Úřady budou reagovat většinou na podněty občanů, kteří jim pošlou upozornění na možná špatná paliva, nebo dokonce spalování odpadků. Nejprve písemně upozorní majitele domu a dají mu lhůtu k nápravě. Pokud se stížnost do roka bude opakovat, bude moci pověřený kontrolor vstoupit do nemovitosti a zkontrolovat dodržování povinností, vlastník nebo uživatel ho musí pustit ke zdroji a palivům. Pokud se zjistí pochybení, hrozí pokuta až 50.000 Kč.