Národní ústav: O některé učební obory je stále mizivý zájem

Navzdory opatřením na podporu odborného vzdělávání stále přetrvává nezájem o některé učební obory. Roste sice počet žáků v části technických oborů, další se ale kvůli nedostatku přihlášených opakovaně neotevřely. Jen velmi málo dětí v září nastoupilo třeba na sklenáře, kamnáře či kováře. Naopak nejvíce žáků se hlásilo do oborů kuchař-číšník, kadeřník nebo cukrář. ČTK to sdělil analytik Národního ústavu pro vzdělávání Jiří Vojtěch. Kapacita učilišť zůstala opět nenaplněná. Firmy si v posledních letech stěžují na nedostatek kvalitních řemeslníků. Dvě pětiny malých a středních podniků a živnostníků se kvůli tomu podle nedávného průzkumu již dostaly do situace, kdy nemohly přijmout další zakázku. V ČR je zhruba 510 škol, které nabízejí vzdělávání zakončené učňovskou zkouškou. Loni na ně chodilo celkem 85.985 žáků. Na gymnáziích bylo 128.994 dětí, další maturitní obory jich navštěvovalo 182.095.