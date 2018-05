Národní protidrogový koordinátor Vobořil odchází z funkce

Po osmi letech končí ve funkci Národního protidrogového koordinátora Jindřich Vobořil. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Úřad ke konci července opouští z osobních důvodů. Deníku řekl, že je to i kvůli dětem, se kterými žije v Brně a do Prahy musí často dojíždět. Národní protidrogový koordinátor je zároveň výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelem Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády.

Nyní bude podle Babiše vyhlášeno výběrové řízení na Vobořilovo místo. Na výběru svého nástupce by se končící protidrogový koordinátor chtěl podílet. Před odchodem chce Vobořil podle deníku ještě představit novou strategii boje proti závislostem na příštích devět let. Babišova vláda v demisi chtěla protidrogový odbor přesunout z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Kritizovali to opoziční Piráti či lidovci.