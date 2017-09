Národní muzeum otevírá výstavu Fenomén Masaryk

V Nové budově Národního muzea v Praze otevřeli výstavu Fenomén Masaryk, která připomíná 80 let od smrti prvního československého prezidenta. Expozice v šesti sekcích do konce ledna příštího roku nabídne 220 sbírkových předmětů, například světlý vycházkový oblek Tomáše Garrigua Masaryka nebo jeho posmrtnou masku, a různé filmové a zvukové materiály. Na výstavě budou moci návštěvníci také mimořádně vidět originály Rukopisů královédvorského a zelenohorského, které budou vystaveny do 2. října.