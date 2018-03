Termíny otevření rekonstruovaného Národního muzea v Praze se určitě stihnou. Historická budova bude částečně otevřena 28. října a v únoru až březnu příštího roku by měly být pro veřejnost otevřeny všechny prostory. Novinářům to po zahájení kontrolního dne v příspěvkových organizacích ministerstva kultury sdělil ministr kultury v demisi Ilja Šmíd. Generální oprava Národního muzea začala v roce 2015, historická budova ale byla kvůli přípravám zavřena už několik let předtím.