Nálet na Sýrii má podle Babiše odradit od chemických útoků

Nálet na Sýrii měl podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) odstrašit od používání chemických zbraní. Babiš to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. V sobotu útok Spojených států, Velké Británie a Francie označil za nevyhnutelný. Po nedělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ale Babiš řekl, že úder nic neřeší a že by volil diplomatické řešení. To zopakoval také v pondělí. "Útok má odstrašit od používání chemických zbraní. Nicméně si myslím, že Evropa udělala chybu, když ten region přenechala politickému vlivu Turecka, Ruska a Íránu. Měli jsme být aktivnější a hned po nástupu prezidenta (USA Donalda) Trumpa jsme se měli snažit dostat za jednací stůl všechny aktéry včetně Ruska. Doufejme, že tím skončí útoky chemickými zbraněmi, ale obávám se, že to nevyřeší problém v Sýrii jako takový."

Útok podpořil šéf české diplomacie v demisi Martin Stropnický (ANO) a ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO). Babiše za nedělní změnu postoje kritizovali politici ODS a TOP 09. Třeba předseda ODS Petr Fiala označil nejednotná stanoviska členů vlády za diletantismus.