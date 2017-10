Náklady na účtenkovou loterii bez výher nepřesáhnou 20 mil. Kč

Náklady na účtenkovou loterii bez započtení výher by během prvního roku jejího fungování neměly přesáhnout 20 milionů korun. Vyplývá to z informací zveřejněných ministerstvem financí. Loterii spustilo MF v neděli, kdy od půlnoci do rána zaznamenalo registraci již několik tisíc účtenek. Celkové statistiky ovšem hodlá MF zveřejňovat vždy po slosování. První bude 15. listopadu z účtenek vystavených během října. Ročně plánuje MF vyplatit výhry za 64,8 milionu korun.

Start loterie přitom provází kritika. Mobilní aplikace například požaduje v seznamu oprávnění, s nimiž musí uživatel při instalaci souhlasit, přístup k informaci, zda právě probíhá hovor, a k číslu, s nímž je člověk během hovoru ve spojení. MF uvedlo, že tento nadbytečný požadavek zmizí z aplikace po její aktualizaci, která bude nejpozději v úterý.