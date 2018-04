Na Žofíně se bude hovořit o budoucnosti dopravní infrastruktury

Dopravní infrastruktura České republiky a připravované legislativní změny budou tématem dnešního Žofínského fóra. Účastníci by se také měli věnovat podobě mýtného systému v zemi od roku 2020. Účast na konferenci přislíbili předseda vlády Andrej Babiš, ministr dopravy Dan Ťok nebo prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Vedle základního tématu, kterým bude podoba zákona o liniových stavbách a procesu jeho přijetí v legislativním procesu, bude dalším bodem diskuze stav dálnic a silnic a jejich další rozvoj. Hovořit se bude také o rozvoji železnice a zejména výstavbě vysokorychlostních tratích, kterou současná vláda jmenovala jako jednu ze svých priorit.

Podle koncepce ministerstva dopravy by do roku 2050 měla dálniční sít mít celkem 2073 kilometrů. V současnosti zbývá postavit ještě přes 830 kilometrů. V posledních třech letech však bylo zprovozněno v průměru pouze 16 kilometrů ročně, což by k dosažení cíle pro rok 2050 nestačilo.