Na Zlínsku kvůli obavám z šíření afrického moru prasat začíná platit zákaz vstupu lidí do lesů, polí a na polní cesty v oblasti ohniska nákazy. Opatření vyhlásil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Týkat se nebude lidí, kteří v zamořené oblasti žijí, myslivců a vybraných lesních hospodářů a zemědělců. Zákaz vstupu má vytvořit prostředí, v němž se budou zvířata cítit bezpečně a nerušena člověkem. Kraj ve spolupráci s veterináři, myslivci a zemědělci bude území zakrmovat a zvířata postupně odchytávat do klecí, aby nemigrovala do jiných oblastí za potravou a nákaza se dále nešířila.