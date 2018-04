Na základních školách začínají zápisy do prvních tříd

Na základních školách dnes začínají zápisy dětí do prvních tříd. Podle odhadů ministerstva by k nim mělo přijít asi 135.000 dětí, tedy o přibližně 13.000 méně než loni. Počet prvňáků tak zřejmě podruhé za sebou klesne. Zápisy potrvají do konce dubna, přesný termín určují ředitelé jednotlivých škol.

K zápisu musí letos přijít všechny děti narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech. Ministerstvo jich očekává asi 700. Zhruba 23.200 dětí se k zápisu chystá znovu, protože loni dostaly odklad.