Na zahájení festivalu Re:publika přijede Babiš i Pellegrini

Sobotního zahájení festivalu Re:publika, který bude velkolepou oslavou stého výročí Československa, se na brněnském Výstavišti zúčastní také premiéři obou nástupnických zemí Andrej Babiš a Peter Pellegrini. Na dotaz ČTK to potvrdila mluvčí české vlády Barbora Peterová. Festival Re:publika s podtitulem Buďme zase spolu! má od 26. května do 17. června představit to nejlepší z uplynulého století. Organizátoři ukážou špičkovou architekturu, design i mimořádné knihy, zájemci si prohlédnou Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Návštěvníky čekají desítky koncertů zástupců české i slovenské hudební scény. Pobaví se také milovníci divadla, tance, filmu, sportu a dobrého jídla. Gastro zóna nabídne prvorepublikové speciality podle tradičních receptů.