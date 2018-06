Na vojenský den Bahna přišlo do Brd 50.000 lidí

Na 50.000 návštěvníků přišlo do bývalého vojenského újezdu Brdy na tradiční Den pozemního vojska Bahna 2018. ČTK to řekl mluvčí akce Jindřich Plescher. Akce, na které se prezentuje to nejlepší, co zejména pozemní vojsko umí, se na bývalém tankodromu konala po devětadvacáté. Pro diváky byl připravený sedmihodinový program s ukázkami moderní armády, historické vojenské techniky či historických bojových akcí z let 1918, 1938 a 1968. Akce se účastnila s ukázkami také například policie či hasiči.

Pro armádu nepředstavují Bahna jen prezentaci pro veřejnost, ale především součást výcviku. "Jsem ráda, že zde veřejnost může vidět veškeré ukázky a schopnost našich vojáků. Chtěla bych vás ujistit, že schopnosti našich vojáků jsou velmi, velmi vysoce hodnoceny všemi generály v rámci NATO, ať už je to mise v Afghánistánu, mise v Iráku. Schopnosti našich vojáků jsou takové, na které bychom my všichni měli být hrdí," uvedla končící ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Připomněla, že zejména pozemní vojsko čeká velká modernizace techniky za zhruba 50 miliard korun.