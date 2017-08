Na hladině 400 metrů dlouhého vodního kanálu, který obklopuje renesanční zámek Kratochvíle na Prachaticku, připravuje Divadlo Continuo hru Kratochvílení - V kruhu. Premiéra je 3. srpna, objeví se v ní 30 herců z 12 zemí, hrát se bude denně do 14. srpna. S projektem Kratochvílení se soubor na zámek vrací po deseti letech. "Hra je reflexe posledních tří let, toho, co se děje v Evropě, kdy všechny zdánlivé jistoty přestávají fungovat," řekl vedoucí divadla a režisér Pavel Štourač. Mezi rekvizity patří vory, kufry, přepravky na ovoce, palety, židle i kola od kočárků. Scénografie se posouvá od bohaté barokní výpravy k jednoduchosti.