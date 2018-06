Na varhany se už vybralo 63 milionů

Ve veřejné sbírce pro nové varhany do Svatovítské katedrály v Praze se podařilo vybrat 63 milionů korun. To je víc než 80 procent stanovené sumy. Do sbírky přispěly kromě jednotlivců i firmy a přes 170 měst a obcí. Jsou už také vyrobeny dvě pětiny z několika tisíců píšťal. Ty největší se začnou vyrábět koncem letošního roku. Všechny díly varhan by měly být dokončeny v únoru příštího roku a v říjnu budou převezeny do Prahy. Poprvé by varhany mohly v katedrále zaznít na podzim 2019 a do konce roku by měla být celá stavba varhan dokončena.