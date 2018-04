Na turnaji v Praze uctí Novotnou, přijede i Navrátilová

Na pražském tenisovém turnaji uctí pořadatelé a zástupci organizace WTA památku loni zesnulé Jany Novotné. Na J&T Banka Prague Open, které se s dotací 250.000 dolarů uskuteční od 30. dubna do 5. května na antuce ve Stromovce, proto přijede také legendární Martina Navrátilová. Vítězka Wimbledonu Novotná zemřela na rakovinu loni v listopadu v devětačtyřiceti letech. Do metropole dorazí vedení organizace WTA a Navrátilová předá rodičům Novotné před sobotním finále upomínkový předmět a prsten za uvedení hráčky do Síně slávy ITF. Praha bude zároveň hostit každoroční večeři legend.