Na Třeboňsku a Novohradsku žijí vlci

V oblasti Novohradských hor na Českobudějovicku a okolí Třeboně na Jindřichohradecku se pravidelně začali objevovat vlci. Jejich populace ve střední Evropě narůstá a jednotlivá zvířata obsazují nová teritoria, kde nacházejí dostatek vhodných podmínek pro život. Vlk je relativně velká šelma a vlčí rodina potřebuje pro svůj život rozlehlé území, takže není předpoklad, že by se u nás stal vyloženě početným zvířetem. Může však obsadit více lesnatých oblastí v kraji. ČTK to řekl Jiří Bureš z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Na rakouské straně Novohradských hor odchoval vlčí pár čtyři vlčata, ale vzhledem k tomu, že se vlci pohybují na ploše o rozloze desítek až stovek čtverečních kilometrů, vyskytují se i na českém území. V jižní části Třeboňska tak byli opakovaně pozorováni dva dospělí jedinci. Zvířata nikdo do přírody uměle nevysadil, jedná se o jedince, kteří se na území Jihočeského kraje dostali migrací z jiných míst. "Do těchto míst ve volné přírodě se postupně začali vracet před dvěma lety. Předtím zde 150 let nežili, protože je člověk podobně jako i jiné velké šelmy vyhubil," řekl Bureš.