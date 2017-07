V podhradí Točníku druhý den pokračuje putovní festival Hrady CZ, který letos v anketě Žebřík obhájil prvenství v kategorii Akce roku. Na dvou pódiích se za deštivého počasí do půlnoci představí více než desítka českých a slovenských kapel. Program otevřela před polednem kapela The Agony a písničkář Xindl X. Velký úspěch svými melodickými popovými skladbami sklidila košická kapela No Name, o které se v poslední době hovoří zejména v souvislosti s vydáním společné písně s Karlem Gottem Kto dokáže.