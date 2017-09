Na těžbě lithia v Krušných horách může najít práci přes 1000 lidí

Při těžbě lithia v Krušných horách by mohlo najít práci přes 1000 lidí. Lithium se používá na výrobu baterií a jeho cena na světových trzích stoupá, dobývat by se v okolí Cínovce na Teplicku mohlo za několik let. Celková vstupní investice na otvírku podzemního dolu a výstavbu zpracovatelských závodů se bude pohybovat okolo deseti miliard korun, uvádí se v materiálu, který projednali krajští zastupitelé.

Lithium patří podle surovinové politiky ČR schválené v létě vládou ke strategickým surovinám. V Česku se nacházejí podle odhadu asi tři procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese.