Na summit zemí střední a východní Evropy s prezidentem USA Donaldem Trumpem pojede za Česko předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). ČTK to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Schůzka se koná příští týden ve Varšavě. Trump na ní chce mluvit třeba o dovozu plynu z USA. Trumpova návštěva se koná v rámci jeho cesty na dvoudenní summit skupiny velkých ekonomik G20, který začne 7. července v Hamburku. Prezident USA dorazí do Varšavy 5. července a následující den se uskuteční schůzka takzvané iniciativy Trojmoří, do níž patří 12 zemí včetně Česka.