Na strážnickém festivalu byl nejlepším tanečníkem verbuňku Žmola

Nejlepším tanečníkem verbuňku na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku se stal Antonín Žmola z Kněžpole. Ve finále uspěl z 19 tanečníků. ČTK to řekl za pořadatele Zdeněk Bobčík z Národního ústavu lidové kultury. Už 73. ročník festivalu se koná od čtvrtka do neděle. Podle Bobčíka se jen na verbuňk přišlo podívat 5500 lidí. "Nikomu nevadilo, že byla zima. Na návštěvnost to nebude mít vliv," dodal Bobčík. Mezinárodní folklorní festival přichystal od čtvrtka do neděle přes 40 pořadů. Celkem nabízí 3500 účinkujících z České republiky a 300 ze zahraničí. Letošním zpestřením jsou zahraniční soubory z Maďarska, Indonésie, Mexika, Ruska a Číny.