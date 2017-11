Na průměrný nový byt vydělává Pražan 12,1 roku, v regionu nejdéle

Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt vydělával 12,1 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. V porovnání devíti měst ze střední Evropy je to nejdéle. Nejrychleji ho pořídí obyvatel Kolína nad Rýnem, a to za 5,9 roku. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti KPMG ve spolupráci s developerskou firmou Central Group. "Nízká dostupnost bydlení není špatnou zprávou jen pro aktuální zájemce o koupi bytu. Dostupné bydlení je totiž základním předpokladem pro budoucí ekonomický rozvoj města jako celku," uvedl partner KPMG Pavel Kliment. Studie počítá kvůli rozdílnému zdanění v jednotlivých zemích s hrubou mzdou. "Reálně je tak ta doba ještě delší," upozornil Kliment. "Průměrný roční příjem Pražana tak nyní vystačí na šest metrů čtverečních nového bytu, tedy v podstatě na koupelnu," doplnil majitel Central Group Dušan Kunovský. Za Prahou následuje Mnichov, kde je na nový byt třeba necelých deset ročních platů. V Budapešti je to 9,7 a v Bratislavě 9,6 ročního platu.