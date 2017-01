13-01-2017 10:36 | Zdeňka Kuchyňová

Podporovatelé nezávislých kandidátů na prezidenta zřejmě budou muset na nominační petici připsat ke jménu číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Nadále jich bude muset být nejméně 50.000. Změnu přináší návrh volebních novel, které schválila Sněmovna. Úpravy nyní posoudí Senát. Úprava pravidel prezidentské volby má zabránit opakování sporů o platnost podpisů na nominačních peticích, které předcházely první přímé volbě před více než třemi lety. Ministerstvo vnitra kvůli zpochybněným podpisům odmítlo připustit některé z přihlášených adeptů do volebního klání. Z vládního předlohy ale Sněmovna odstranila ustanovení, podle něhož by mohli v obecních volbách hlasovat také občané ostatních zemí unie, kteří mají v Česku jen přechodný pobyt. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) s tím nakonec souhlasil. Nevyloučil ale to, že toto právo se znovu stane předmětem soudního jednání tak jako po minulých komunálních volbách.